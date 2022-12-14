Председатель ВС Ингушетии Ибрагим Фаргиев назначен судьей Верховного суда России

Внесенную Президентом России кандидатуру представили полномочный представитель главы государства в Совете Федерации Артур Муравьев и председатель Верховного суда страны Вячеслав Лебедев. Он отметил, что в судебной коллегии Фаргиев будет вести уголовные дела, сообщили газете «Ингушетия» в ВС республики.

Ранее кандидатуру Фаргиева поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и рекомендовал его палате к назначению. После оглашения результатов голосования спикер СФ Валентина Матвиенко вручила ему копию постановления палаты регионов № 590-СФ о его назначении на должность судьи ВС России.

Ибрагим Аюбович Фаргиев родился в 1962 году. В 1987 году с отличием окончил Военный Краснознаменный институт города Москвы по военно-юридической специальности. Его общий стаж судебной работы более 35 лет.

С 1987 по 2011 год работал в военно-судебной системе, последовательно занимая должности члена военного трибунала Хабаровского гарнизона Дальневосточного военного округа, военного суда ДВО, военного суда СКВО, заместителя председателя Северо-Кавказского окружного военного суда.

С 2011 года по настоящее время занимал должность Председателя Верховного суда Ингушетии.

Фаргиев Ибрагим Аюбович — судья первого квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России и Ингушетии, почетный работник судебной системы, член Совета судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Коллектив Верховного суда республики через газету поздравил Фаргиева с назначением на высокую должность и пожелал благополучия и дальнейших успехов в укреплении отечественного правосудия и совершенствовании судебной системы России.