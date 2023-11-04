Представитель Ингушетии стал победителем грантового конкурса Росмолодежи

«Одним из победителей конкурса стал Гомкартиев Мустафа. Он представил социальный донорский проект «Переливая надежду» по треку #МыВместе», — рассказал собеседник.

По его словам, в конкурсе приняли участие более 9 116 человек из них 607 проектов получили грантовую поддержку на сумму 324 272 800 рублей.

«Поздравляем нашего победителя и желаем ему успешно реализовать проект», — добавили в пресс-службе комитета по делам молодежи.