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Представитель Ингушетии стал победителем грантового конкурса Росмолодежи

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Мустафа Гомкартиев

Мустафа Гомкартиев стал победителем второго сезона Всероссийского конкурса проектов среди физических лиц федерального агентства по делам молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального КДМ.

«Одним из победителей конкурса стал Гомкартиев Мустафа. Он представил социальный донорский проект «Переливая надежду» по треку #МыВместе», — рассказал собеседник.

По его словам, в конкурсе приняли участие более 9 116 человек из них 607 проектов получили грантовую поддержку на сумму 324 272 800 рублей.

«Поздравляем нашего победителя и желаем ему успешно реализовать проект», — добавили в пресс-службе комитета по делам молодежи.

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