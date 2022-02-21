Представители ОНФ в Ингушетии добиваются снижения цены на ПЦР-тесты

Активисты регионального отделения ОНФ продолжают мониторить цены на ПЦР-анализы. Вторая проверка, проведенная общественниками после публикации исследований в январе и обращения в региональное управление УФАС, показала тенденцию на снижение стоимости услуги, но пока не все медицинские организации уменьшили плату.

«Во время проверки мы брали за основу четыре частные клиники, которые пользуются в регионе большей популярностью. Тогда минимальная стоимость исследования в них обходилась жителям Ингушетии в 1570 рублей вместе с забором биоматериала, а максимальная — в 2100 рублей. Естественно, мы сразу обратились в антимонопольную службу и обозначили клиники с указанием стоимости каждого теста. Повторный мониторинг выявил снижение стоимости только в двух лабораториях на 140-150 рублей за счет скидок, к примеру, минимальная цена сейчас составляет 1420 рублей, однако в еще двух, в том числе и в самой дорогой из них, цены остались такими же», — отметил член регионального штаба ОНФ Башир Танкиев.

При этом региональное УФАС провело свое расследование по материалам общественников и признаков нарушения законодательства в них не выявило.

«Мы будем добиваться, чтобы в различных лабораториях приходили к общей средней цифре. В республике есть клиника, где можно сдать ПЦР-тест (вместе с забором биоматериала) за 1050 рублей. Это значит, что резерв для снижения цены есть», — подчеркнул Танкиев.