Инвестпроекты

Премьер Ингушетии и заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» обсудили реализацию инвестпроектов

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин и первый заместитель генерального директора единого института развития СКФО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович обсудили вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов региона.

Темами беседы также стали незавершенные и не вовлеченные в хозяйственный оборот инвестиционные проекты и промышленные предприятия Ингушетии, перечень которых сформирован по поручению вице-премьера России Александра Новака, а также создание кооперативных цепочек между предприятиями республики и крупными российскими корпорациями, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Напомним, правительственная делегация во главе с куратором СКФО Александром Новаком 13 мая текущего года посетила республику с рабочим визитом. В рамках поездки вице-премьер обсудил развитие региона с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, провел ряд встреч, в том числе с представителями бизнеса, а также оценил ход реализации ключевых инвестиционных проектов региона.

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