Поздравление

Премьер Ингушетии поздравил жителей Магаса с Днем города

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей Магаса с Днем города. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте администрации Главы и правительства региона.

«Сегодня один из главных праздников Республики Ингушетия — День рождения нашей столицы — города Магаса. Этот праздник объединяет всех жителей республики, которые искренне любят свою столицу, гордятся ее богатым историческим прошлым и радуются ее развитию и процветанию», — написал премьер региона.

По его словам, сегодня Магас — это современный, перспективный и динамично развивающийся город.

«В этот праздничный день от всей души желаю всем жителям республики и столицы крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. А любимому городу Магасу — дальнейшего развития и процветания», — резюмировал Владимир Сластенин.

Указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия» был подписан Президентом России Борисом Ельциным 15 апреля 1994 года, а первый камень (капсула) строительства современного города Магас был заложен первым Президентом региона Русланом Аушевым 23 февраля 1994 года.

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