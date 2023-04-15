Премьер Ингушетии поздравил жителей Магаса с Днем города

«Сегодня один из главных праздников Республики Ингушетия — День рождения нашей столицы — города Магаса. Этот праздник объединяет всех жителей республики, которые искренне любят свою столицу, гордятся ее богатым историческим прошлым и радуются ее развитию и процветанию», — написал премьер региона.

По его словам, сегодня Магас — это современный, перспективный и динамично развивающийся город.

«В этот праздничный день от всей души желаю всем жителям республики и столицы крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. А любимому городу Магасу — дальнейшего развития и процветания», — резюмировал Владимир Сластенин.

Указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия» был подписан Президентом России Борисом Ельциным 15 апреля 1994 года, а первый камень (капсула) строительства современного города Магас был заложен первым Президентом региона Русланом Аушевым 23 февраля 1994 года.