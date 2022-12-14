Съезд

Преподаватель ингушского языка выступила с докладом на Всероссийском съезда учителей

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Во второй день работы Всероссийского съезда учителей родных языков России учитель ингушского языка и литературы средней общеобразовательной школы сельского поселения Долаково Хава Толдиева выступила с докладом «Язык — история народа. Язык — путь цивилизации и культуры».

Как сообщила пресс-служба Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, делегаты от Ингушетии приняли участие в работе на тематических площадках «Развитие нормативно-правовой базы в сфере образования в части изучения родных языков», «Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Российской Федерации», «Развитие поликультурного образования» и «Развитие системы подготовки и повышения квалификации учителей родного языка и литературы».

По окончании работы на тематических площадках прошли мастер-классы «Изучение родных языков в условиях реализации обновленного содержания образования», «Акселлогоическая лингвометодика: воспитание средствами родного языка», «Инновационные практики преподавания родных языков» и «Урок будущего: молодые преподаватели о родном языке и родной культуре».

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