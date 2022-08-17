Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии подвел итоги турнира памяти Алихана Калиматова

Напомним, турнир проходил 12-14 августа во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани с участием 150 борцов классического стиля из более 40 регионов России и Республики Беларусь.

Ингушский спортсмен Мухаммад Евлоев, выступавший на состязаниях в весовой категории до 87 кг, стал победителем, а Алан Амриев (82 кг) и Рамазан Арапханов (77 кг) — бронзовыми призерами.

«Мухаммад Евлоев показал красивую борьбу, все схватки провел на одном дыхании, не оставив своим соперникам ни единого шанса. Уверен, что мы могли бы завоевать не одну золотую медаль, но тактические ошибки сделали свое дело. У Алана Амриева были все шансы стать чемпионом, но он уступил в партере и не смог дальше бороться за золото. Рамазану Арапханову достался сильный оппонент — опытный борец, являющийся победителем мира и Европы. Поэтому бронзовая медаль, добытая в таком соперничестве, дорогого стоит», — сказал Белхороев, отметив, что он доволен результатом.

По его словам, при проведении соревнований хозяева старались уделить должное внимание гостям и создать комфортные условия. Он поблагодарил всех, кто принял непосредственное участие в организации и проведении соревнований. В их числе — депутат Госдумы Муслим Татриев, министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, вице-президенты федерации спортивной борьбы региона, тренеры.

Подполковник, сотрудник оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Калиматов Алихан Макшарипович погиб 17 сентября 2007 года.

Указом Президента России от 4 ноября того же года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны ему присвоено звание Героя России (посмертно).