9 мая

Президент России поздравил украинских ветеранов ВОВ с Днем Победы

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда государств, в том числе украинских ветеранов ВОВ, с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлениях Президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — говорится в посланиях главы государства.

Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер напомнил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами.

В послании, адресованном ветеранам ВОВ и гражданам Украины, Президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Поздравительные телеграммы по случаю 77-летия Победы направлены руководителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины.

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