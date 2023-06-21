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Президентский грант получил проект федерации спорта слепых Ингушетии

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Президентский грант получил проект федерации спорта слепых Ингушетии «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов».

«Основная задача проекта — создать условия незрячим и слабовидящим детям для занятий настольным теннисом (Шоудаун) с целью их реабилитации и социализации», — сообщил информационному партнеру, газете «Ингушетия» руководитель федерации спорта слепых региона Мовсар Дугиев.

По его словам, в рамках реализации проекта будет открыта адаптивная спортивная секция для незрячих и слабовидящих детей и подростков, организованы их обучение и тренировки.

Также для маленьких незрячих и слабовидящих спортсменов намечено провести региональный турнир по этому виду спорта и круглый стол «Адаптивный теннис для детей: перспективы и возможности».

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