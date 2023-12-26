ЧП

При хлопке газа в Ингушетии пострадала женщина

0

При хлопке газа пострадала жительница региона, она доставлена в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, ЧП произошло в административном округе Насыр-Кортский Назрани около полуночи 25 декабря.

По прибытии на место сотрудниками МЧС было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме площадью 80 квадратных метров, без последующего возгорания.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей
Мэрия Назрани привезла подарки больным детям в преддверии новогодних праздников
Ингушские единороссы устроили новогодний праздник для детей участников СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 