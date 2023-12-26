При хлопке газа в Ингушетии пострадала женщина

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, ЧП произошло в административном округе Насыр-Кортский Назрани около полуночи 25 декабря.

По прибытии на место сотрудниками МЧС было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме площадью 80 квадратных метров, без последующего возгорания.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.