При поддержке «Ростелекома»: образовательный онлайн-проект «RoboPRO» в Дагестане наградил лучших участников

«Цель проекта — протестировать результативность образовательных онлайн-проектов для дагестанских ребят 14-18 лет. Обучение через интернет делает процесс доступным и эффективным. Это первая ласточка. В наших планах — продолжить образовательные курсы, включающие как теоретическую, так и практическую части. Дисциплины, изучаемые в ходе онлайн-курса, необходимы для формирования базы кадров инженерных профессий. Еще одно преимущество нашего проекта — только живое общение с наставником и отсутствие заранее записанных видеоматериалов», — поделился инженер-программист Насрула Насрулаев, автор проекта.

По итогам образовательного курса «RoboPRO» девять дагестанских школьников разработали собственные проекты и представили их на суд экспертной комиссии. Первое место получил проект «Умный светофор» Аиши Абуловой из села Мюрего Сергокалинского района. Второе место заняла разработка устройства «Манипулятор» Арсланали Сайпулаева из села Манаскент Карабудахкентского района. Третье место заслужил проект «Умной дверной ручки» Сабины Фармановой и Карины Кахрамановой из Махачкалы. Организаторы вручили всем участникам сертификаты и памятные подарки от «Ростелекома».

«Ценность таких проектов, я считаю, в цепной реакции. Ребята учатся сами и создают вокруг себя зону знаний, умений, вовлекая в нее одноклассников, друзей, родных. Это первый плюс «RoboPRO». Кроме того, участники пытаются применять знания на практике. Например, проект-победитель «Умный светофор» можно использовать на опасных горных серпантинах Дагестана, для предупреждения аварийных ситуаций. На защите проектов было много вопросов со стороны экспертов и журналистов к участникам конкурса. Ребята, большинство из которых впервые выступают перед такой аудиторией, не терялись, защищая свои идеи. И, конечно, поддержка таких компаний, как «Ростелеком», доказывает школьникам важность процесса обучения», — прокомментировала итоги мероприятия Елена Павлюченко, председатель экспертной комиссии, депутат Народного собрания Республики Дагестан.

«Мы с готовностью поддерживаем образовательные проекты, которые помогают выявить одаренных и стремящихся к знаниям молодых людей. Это стало возможным в том числе благодаря национальному проекту «Устранение цифрового неравенства» и подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в Республике. Таким образом, совместно с инициативными авторами проекта «RoboPRO» мы создаем равные условия для городских и сельских ребят в доступе к обучению», — рассказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

«RoboPRO» — проект группы молодых дагестанских инженеров-программистов получил поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи Республики и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», также с помощью целевого гранта от «Ростелекома».