При столкновении легковушки с грузовиком в Ингушетии пострадал один человек
При столкновении «ВАЗ-21115» с автомобилем КамАЗ в республике пострадал один человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
ДТП произошло накануне на ФАД Р-217 «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района. Водитель легковушки, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении.
Травмированный доставлен в ИРКБ, правоохранителями проводится проверка.