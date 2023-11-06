Профилактика ДТП

При столкновении легковушки с грузовиком в Ингушетии пострадал один человек

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При столкновении «ВАЗ-21115» с автомобилем КамАЗ в республике пострадал один человек, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло накануне на ФАД Р-217 «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района. Водитель легковушки, по предварительным данным, не справился с управлением  и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении.

Травмированный доставлен в ИРКБ, правоохранителями проводится проверка.

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