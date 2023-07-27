Проблема самозахватов земельных участков стала серьезным вызовом для властей Сунженского района Ингушетии
В Сунженском районе Ингушетии обсудили актуальную тему самозахватов земельных участков со стороны лиц, которые не обладают никакими законными правами на эти угодья.
Данная проблема стала одним из главных вызовов для администрации района, поскольку несанкционированный захват земель имеет серьезные негативные последствия для развития и планирования территории.
Для выработки путей решения этого острого вопроса Глава Сунженского района Иса Татиев организовал расширенное совещание с участием представителей ключевых территориальных структур, таких как ФСБ, МВД, прокуратура, Миннаца республики, а также глав сельских поселений.
В ходе совещания было особо отмечено, что вопрос земельных нарушений стоит на особом контроле у прокуратуры республики и, что необходимо усилить работу в данном направлении.
Глава района, сообщила его пресс-служба, обратил внимание на то, что такие противоправные действия будут иметь серьезные последствия для виновных лиц.
«Это шаг к обеспечению законности и развитию района в соответствии с установленными планами и нормами», — заявил Иса Татиев. — Самозахваты земельных участков является серьезной угрозой для общего порядка и справедливости, а также оказывает отрицательное влияние на экономическое положение и инвестиционный климат района в целом".
Участники совещания пришли к общему мнению о необходимости скоординированных действий между различными органами власти и усиления превентивных мер с целью обеспечения законности и порядка в отношении земельных участков на территории Сунженского района.