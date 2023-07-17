Проблемы ДТП и наркомании обсудили правоохранители с жителями Сунжи Ингушетии

В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел по региону Багомед Маммаев, председатель общественного совета ведомства Муса Гадиев и член организации Исмаил Албагачиев вместе с представителями муниципальных властей.

Гадиев отметил, что особая ценность подобных встреч заключается в том, что в ходе них представители общественности имеют возможность напрямую задать все волнующие их вопросы, высказать свои пожелания и услышать прямые и честные ответы.

Представители органов внутренних дел и общественники призвали граждан сдавать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, разъяснили возможность сдачи их на возмездной основе. Также полицейские раздали участникам встречи памятки, содержащие информацию о распространенных видах дистанционного мошенничества.

На встрече также выступили старейшины, которые подчеркнули важность эффективного взаимодействия общественных институтов и органов внутренних дел, поскольку поддержка граждан является обязательным условием успешного выполнения правоохранителями служебных обязанностей в интересах всего общества, сообщает пресс-служба МВД по республике.