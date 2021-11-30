Проблемы реализации права на жилище обсудили на координационном совете уполномоченных по правам человека

«В первый день работы координационного совета состоялся обмен мнениями с целью выработки эффективных путей решения проблем в сфере жилищных прав, среди которых плата за жилье и коммунальные услуги, переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. А также предоставление квартир для льготных категорий граждан и признание права собственности на жилое помещение», — сообщил газете «Ингушетия» Цечоев.

Он напомнил, что проблемы реализации права на жилище являются одними из самых острых для значительной части граждан России, в том числе и Ингушетии, о чем свидетельствует количество жалоб, поступающих в адрес регионального уполномоченного по правам человека.

В работе координационного совета, под руководством уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, начальник управления главы государства по общественным проектам Сергей Новиков, председатель наблюдательного совета Государственной корпорации — фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и другие.

Москалькова в своем выступлении выделила проблему предоставления жилья по договору социального найма. По ее словам, заявители жалуются на то, что они десятилетиями ожидают получения положенного им социального жилья, на непрозрачность движения очереди, волокиту при постановке на жилищный учет и необоснованное снятие с учета, отказ в предоставлении жилья вне очереди при наличии к этому законных оснований.

«Мы очень надеемся, что национальный проект «Жилье» разрешит данную проблему, но пока люди серьезных подвижек в данной области не видят», — отметила уполномоченный по правам человека.

Обобщенные предложения по решению проблем в сфере жилищных прав будут направлены соответствующим органам государственной власти.

Второй день работы координационного совета был посвящен практике реализации Федерального закона от 18 марта 2020 года «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и работе региональных уполномоченных в СМИ и социальных сетях.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра юстиции России Всеволод Вуколов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

Москалькова подчеркнула, что закон стал по-настоящему знаковым и повысил эффективность деятельности уполномоченных в регионах, однако имеются проблемные вопросы, требующие дальнейшего совершенствования законодательства.

Она отметила, что от региональных уполномоченных, представителей органов власти и экспертного сообщества поступило 25 предложений, направленных на совершенствование вышеназванного закона, которые находятся на рассмотрении.