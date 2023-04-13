Процесс консолидации водохозяйственного комплекса региона запущен в Ингушетии

Как сообщил на встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым министр энергетики и ЖКХ Ахмед Лолохоев, структурные изменения коснутся в первую очередь ГУП «Ингушрегионводоканал» и МУП «Малгобек-Водоканал» находящиеся в состоянии банкротства, а также МУП «Водоканал города Магаса».

Имущество этих хозяйств, по словам министра, после инвентаризации будет передано региональному Единому оператору, который уже создан. На проведение организационных мероприятий республике выделена разовая субсидия в размере 79,2 млн рублей.

«Отметим, что работа по актуализации и надлежащей регистрации технических документов в сфере водоснабжения и водоотведения ранее в республике не проводилась. Деятельность по инвентаризации и техническому обследованию объектов водохозяйственного комплекса нами уже начата», — сказал Лолохоев.

Касаясь текущей работы, министр сообщил, что в настоящее время Единый оператор, в частности, занят разработкой схем водоснабжения и водоотведения, составлением инвестиционной программы, обоснованием тарифной заявки, а также техническим обследованием объектов. При этом выяснилось крайне неудовлетворительное состояние оборудования, обеспечивающего водоснабжение на Альтиевском, Кантышевском и Сунженском водозаборах.

Увеличивающаяся в летний период нагрузка на насосные станции неизбежно приведет к ограничению водоснабжения в ряде населенных пунктов республики.

По словам министра, данная проблема уже решается. Из резервного фонда правительства выделено более 9 млн рублей на поэтапную закупку насосных агрегатов и запчастей к ним. До конца апреля в республику должны поставить 16 насосов, установка которых производится в течение одного дня.

«Реорганизация водного хозяйства и дальнейшая работа Единого оператора должны быть под вашим пристальным вниманием. Если с самого начала правильно организуете процесс, дальше вам самим будет легче отладить систему ЖКХ в целом. Это касается и качества предоставления коммунальных услуг, и установки тарифов, и сборов платежей за потребление ресурсов», — цитирует Калиматова его пресс-служба.