Следком

Продавца поддельного алкоголя осудят в Ингушетии за попытку дать взятку полицейскому

0

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В марте текущего года, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего сотруднику полиции, мужчина предпринял попытку передать 15 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.

Отмечается, что правоохранитель от денежных средств отказался и принял меры к фиксации совершенного преступления.

Выполнены необходимые следственные действия, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы провели акцию «Георгиевская лента» в селе Зязиков-Юрт Ингушетии
Педагоги Ингушетии принимают участие в акции «Учить. Вдохновлять. Развивать»
За хранение гранат жителя Ингушетии осудили на 3,5 года колонии
Сотрудники Коммолодежи Ингушетии совместно с судебными приставами провели акцию «Георгиевская ленточка»
Росгвардейцы провели уроки мужества в подшефных школах Ингушетии в преддверии Дня Победы
В Назрани Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»
Пожарные Ингушетии провели учения в детском лагере отдыха
Энергетики активно работают над сокращением долгов населения столицы Ингушетии
Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Малгобеке Ингушетии
В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья
В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили предстоящие осенью 2023 года выборы

Главное

Яндекс.Метрика

 