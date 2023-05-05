Продавца поддельного алкоголя осудят в Ингушетии за попытку дать взятку полицейскому

В марте текущего года, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего сотруднику полиции, мужчина предпринял попытку передать 15 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.

Отмечается, что правоохранитель от денежных средств отказался и принял меры к фиксации совершенного преступления.

Выполнены необходимые следственные действия, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.