Продавца поддельного алкоголя осудят в Ингушетии за попытку дать взятку полицейскому
Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
В марте текущего года, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего сотруднику полиции, мужчина предпринял попытку передать 15 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.
Отмечается, что правоохранитель от денежных средств отказался и принял меры к фиксации совершенного преступления.
Выполнены необходимые следственные действия, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.