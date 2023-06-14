Прокуратура Ингушетии начала проверку по взрыву в двухэтажном магазине в Малгобекском районе

«В ходе проверки городской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Напомним, 14 июня, в среду, в 14:55 мск в двухэтажном магазине в Малгобекском районе произошел взрыв, где пострадал один человек. Инцидент произошел в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева.