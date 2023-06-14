Прокуратура Ингушетии начала проверку по взрыву в двухэтажном магазине в Малгобекском районе
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту взрыва газа 14 июня, в среду, в помещении магазина-кафе в сельском поселении Средние Ачалуки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В ходе проверки городской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.
Напомним, 14 июня, в среду, в 14:55 мск в двухэтажном магазине в Малгобекском районе произошел взрыв, где пострадал один человек. Инцидент произошел в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева.