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Прокуратура Ингушетии начала проверку по взрыву в двухэтажном магазине в Малгобекском районе

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту взрыва газа 14 июня, в среду, в помещении магазина-кафе в сельском поселении Средние Ачалуки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки городской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Напомним, 14 июня, в среду, в 14:55 мск в двухэтажном магазине в Малгобекском районе произошел взрыв, где пострадал один человек. Инцидент произошел в сельском поселении Средние Ачалуки по улице Цечоева.

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