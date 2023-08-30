ДТП

Прокуратура Ингушетии начала проверку после ДТП с пострадавшим несовершеннолетним

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Прокуратурой Назрани проводится проверка по сообщению о ДТП, произошедшем накануне по улице защитников Брестской Крепости города, в котором пострадал ребенок 2018 года рождения.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По данным пресс-службы республиканского МВД, водитель «ВАЗ-21099», выехав в нарушение правил дорожного движения на перекресток, допустил столкновение с Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и несовершеннолетний пассажир иномарки, находившийся в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства, доставлены в ИРКБ в городе Назрани.

По данному факту полицией проводится проверка.

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