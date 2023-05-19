Прокуратура Ингушетии проконтролирует ход расследования дела о смерти ребенка после истязаний

«По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяется ряд лиц, назначены молекулярно-генетическая и иные экспертизы», — сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по данному факту прокуратура республики проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Ведомство даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременности и качеству оказанной ребенку медицинской помощи.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщала ранее газета «Ингушетии», в ночь на 27 апреля в Малгобекскую районную больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами истязаний. Затем ее перевели в детскую больницу в Назрани. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Она умерла 16 мая.

В избиении девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В связи со смертью пострадавшей дело будет переквалифицировано. Глава Ингушетии потребовал от правительства провести в отношении детского омбудсмена Заремы Чахкиевой служебную проверку для принятия соответствующего решения по ее итогам.

На похоронах малолетней девочки старейшины и имамы населенных пунктов Ингушетии призвали власти и правоохранительные органы сделать все, чтобы виновники преступления понесли суровое наказание по закону.