Прокуратура Ингушетии проводит проверку после ДТП с пострадавшими детьми

Прокуратурой Малгобека будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.

Напомним, 6 августа в 23:21 мск в дежурную смену ГУ МЧС по Ингушетии поступило сообщение об автоаварии в селе Нижние Ачалуки. Столкнулись «Лада «Приора» и «Лада «Гранта».

В дорожно-транспортном происшествии пострадали 3 человека, которые были доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.