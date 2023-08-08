ДТП

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после ДТП с пострадавшими детьми

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Начата проверка после ДТП в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района, в котором пострадали дети 2017 и 2022 годов рождения, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Прокуратурой Малгобека будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.

Напомним, 6 августа в 23:21 мск в дежурную смену ГУ МЧС по Ингушетии поступило сообщение об автоаварии в селе Нижние Ачалуки. Столкнулись «Лада «Приора» и «Лада «Гранта».

В дорожно-транспортном происшествии пострадали 3 человека, которые были доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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