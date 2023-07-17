Прокуратура Ингушетии проводит проверку после утопления малолетнего мальчика
Прокуратура Ингушетии организовала проверку после утопления малолетнего мальчика, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Как ранее сообщалось, по предварительным данным, накануне двухлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, упал в бассейн во дворе домовладения по месту жительства в сельском поселении Троицкое.
Провести проверку поручено прокуратуре Сунженского района.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Одновременно с этим, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.