Прокуратура Ингушетии выясняет причину пожара с пострадавшей

«В частном домовладении по ул. Вокзальная в Назрани произошло возгорание. В результате происшествия пострадала женщина 1960 года рождения. Она госпитализирована с ожогами в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Ахушкова», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Назрани утром 26 февраля при хлопке газа в частном доме пострадал один человек.