Прокуратура

Прокуратура Ингушетии выясняет причину пожара с пострадавшей

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В Ингушетии выясняют причину пожара в частном домовладении, в результате которого 62-летняя женщины госпитализирована с ожогами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В частном домовладении по ул. Вокзальная в Назрани произошло возгорание. В результате происшествия пострадала женщина 1960 года рождения. Она госпитализирована с ожогами в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Ахушкова», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Назрани утром 26 февраля при хлопке газа в частном доме пострадал один человек.

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