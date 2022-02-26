В Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадал человек

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в субботу в 07.35 мск. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На тушение пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники.