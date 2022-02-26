ЧП

В Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадал человек

0

В городе Назрани Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в субботу в 07.35 мск. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На тушение пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Магомет Тумгоев избран секретарем Ингушского регионального отделения «Единой России»
Центральный парк Сунжи перепроектируют к 30-летию Ингушетии
Жители села Долаково Ингушетии провели масштабный экологический субботник
Прокуратура Ингушетии выясняет причину пожара с пострадавшей
Жителя Ингушетии, пойманного с килограммом героина, осудили на семь лет
Бывшая частная школа «Эллин» в Ингушетии на 745 мест стала государственной
В Ингушетии расследуются дела о причинении вреда здоровью роженицам перинатального центра и их детям
Порядка 3,3 млн долларов составил экспорт ингушской продукции за рубеж в 2021 году
Ингушских кинематографистов приглашают подать заявку на предоставление субсидий на производство национальных фильмов
Представители ингушского РДНТ получили рекомендации по подготовке к фестивалю любительских творческих коллективов «Культура — это мы!»
Власти Малгобека дооснастят город пожарными гидрантами

Главное

Яндекс.Метрика

 