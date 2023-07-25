Прокуратура Назрани Ингушетии нашла в городе 38 бесхозных газопроводов

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно ст. 14 федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», газоснабжение, как и обеспечение электроэнергией, водоснабжение населения, относятся к вопросам местного значения.

Между тем, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или он неизвестен, если иное не предусмотрено законами.

Отмечается, что в нарушении норм закона, должностными лицами администрации Назрани не приняты меры по оформлению обнаруженных газопроводов.

В связи с этим прокуратурой города в Магасский районный суд было направлено административное исковое заявление, с требованием обязать муниципалитет принять меры по признанию газопроводов бесхозяйными и зарегистрировать право собственности, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.