Прокуратура Назрани Ингушетии нашла в городе 38 бесхозных газопроводов
В ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ прокуратурой Назрани установлено наличие 38 бесхозяйных газопроводов на территории города, что приводит к их ненадлежащей эксплуатации.
В надзорном ведомстве напомнили, что согласно ст. 14 федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», газоснабжение, как и обеспечение электроэнергией, водоснабжение населения, относятся к вопросам местного значения.
Между тем, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или он неизвестен, если иное не предусмотрено законами.
Отмечается, что в нарушении норм закона, должностными лицами администрации Назрани не приняты меры по оформлению обнаруженных газопроводов.
В связи с этим прокуратурой города в Магасский районный суд было направлено административное исковое заявление, с требованием обязать муниципалитет принять меры по признанию газопроводов бесхозяйными и зарегистрировать право собственности, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.