Прокуратура проведет проверку после ДТП в Ингушетии с участием пассажирской «Газели»

По данным МЧС по республике в ИРКБ госпитализированы четыре человека.

Глава регионального надзорного ведомства Андрей Васильченко поручил провести проверку прокуратуре Назрановского района.

Будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в релизе.