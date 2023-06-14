Прокуратура проведет проверку после ДТП в Ингушетии с участием пассажирской «Газели»
Прокуратура проведет проверку после ДТП в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии с участием пассажирской «Газели» и «ВАЗ-21115» сегодня вечером.
По данным МЧС по республике в ИРКБ госпитализированы четыре человека.
Глава регионального надзорного ведомства Андрей Васильченко поручил провести проверку прокуратуре Назрановского района.
Будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в релизе.