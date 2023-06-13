Земля

Прокуратура выявила, что 8 жителей Ингушетии незаконно присвоили земельные участки на 2,7 млн руб.

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Прокуратура Назрани при проведении проверки установила, что в апреле-мае текущего года 8 местных жителей зарегистрировали права собственности на земельные участки, расположенные в городе, общей площадью 4,8 тыс. квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии, в качестве основания для регистрации права собственности ими были представлены выписки из постановления администрации АО Альтиевский о выделении земель под ИЖС в 2007 году. При этом данные земельные участки администрацией города указанным жителям не выделялись.

Отмечается, что в результате мошеннических действий, гражданами незаконно обращены в свою собственность участки общей кадастровой стоимостью более 2,7 млн рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено 8 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК России.

Также в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направлены исковые заявления прокуратуры Назрани о возвращении из незаконного владения в пользу республики указанных земельных участков.

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