Прокуратура выявила, что 8 жителей Ингушетии незаконно присвоили земельные участки на 2,7 млн руб.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии, в качестве основания для регистрации права собственности ими были представлены выписки из постановления администрации АО Альтиевский о выделении земель под ИЖС в 2007 году. При этом данные земельные участки администрацией города указанным жителям не выделялись.

Отмечается, что в результате мошеннических действий, гражданами незаконно обращены в свою собственность участки общей кадастровой стоимостью более 2,7 млн рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено 8 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК России.

Также в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направлены исковые заявления прокуратуры Назрани о возвращении из незаконного владения в пользу республики указанных земельных участков.