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Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после драки в школе села Кантышево

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Прокуратурой Назрановского района Ингушетии проводится проверка после появления в социальных сетях информации о драке на территории школы в сельском поселении Кантышево.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, работе органов системы профилактики безнадзорности, надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры, ход и результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

Ранее в сети интернет появилась информация о драке учащихся. Детская ссора переросла в конфликт с участием взрослых.

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