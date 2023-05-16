Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после драки в школе села Кантышево

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, работе органов системы профилактики безнадзорности, надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры, ход и результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

Ранее в сети интернет появилась информация о драке учащихся. Детская ссора переросла в конфликт с участием взрослых.