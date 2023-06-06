Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после пожара в ТД «Ковчег»
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку после пожара в здании торгового центра «Ковчег» в Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На место происшествия выезжал прокурор города Ибрагим Чербижев. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечается в релизе.
Ранее газета «Ингушетия» информировала, что сообщение о возгорании ТД поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 20:46 мск 5 июня.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на 3-м этаже. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Никто не пострадал.
Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.