Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после пожара в ТД «Ковчег»

На место происшествия выезжал прокурор города Ибрагим Чербижев. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечается в релизе.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что сообщение о возгорании ТД поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 20:46 мск 5 июня.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на 3-м этаже. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Никто не пострадал.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.