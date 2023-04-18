Птицеводческий комплекс Ингушетии намерен поставлять мясо индейки в зарубежные страны

Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель предприятия Адам Костоев.

«В скором времени мы планируем начать поставки в Азербайджан, если быть точным, то у нас уже есть контракт, согласно которому мы отправим первую продукцию в мае-июне. Объемы поставок будут зависеть от их потребностей. Кроме того, ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и Африки, а также с Узбекистаном», — сказал Костоев.

По его словам, в частности речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах.

Внутри страны предприятие занимается поставками мяса в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Самару, Челябинск, Краснодар, Ростов-на-Дону.

«На сегодняшний день уже функционирует первая очередь, это более 5 тыс. тонн мяса живом весе. Производим мясо в разделке и глубокой переработки, в которую входят готовые изделия: колбасы, сосиски, бастурма и так далее. В этом году мы планируем запуск второй очереди, после чего мощность предприятия будет доведена до около 8 тысяч тонн», — сказал руководитель комплекса.

Калиматов отметил, что поставки собственной продукции в другие страны сейчас очень важны.

«В нынешних реалиях, когда Россия находится под санкционным давлением, а экспорт ограничивается, мы просто обязаны искать новые пути и новых партнеров. Продукция птицекомплекса «Южный» — экологически чистая, изготовленная по стандартам «халяль», может быть востребованной на любом рынке. Мы будем оказывать всю необходимую помощь таким производителям для продвижения республики и наших товаров», — цитирует Главу Ингушетии его пресс-служба.

По информации Костоева, в текущем году на территории птицеводческого комплекса начнется строительство собственного комбикормового завода. Его открытие запланировано на 2024 год. Он позволит не только избавить предприятие от закупки кормов, но и позволит существенно нарастить производство мяса индейки. В производстве корма будут использоваться зерновые и бобовые, закупленные у местных производителей.