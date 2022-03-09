Путин наградил орденом Мужества посмертно уроженца Ингушетии, погибшего на Украине

21-летний рядовой погиб в ходе спецоперации, при исполнении воинского долга, защищая интересы Родины.

Представитель командования Северного Флота вручил родителям награду и зачитал указ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о награждении орденом Мужества (посмертно) рядового гранатометчика Ибрагима Газикова за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации.

«Хочу выразить благодарность за воспитание настоящего солдата, который не бросил своих товарищей в опасности и ценой собственной жизни спас друзей, сослуживцев», — обратился представитель Минобороны России к отцу павшего героя