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Работники Троицкого дома-интерната не избивали подопечных — прокуратура Ингушетии

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Прокуратурой Ингушетии организована проверка по видеозаписи, размещенной в сети Интернет по факту применения насилия в отношении воспитанника Троицкого дома-интерната.

«Проведенной проверкой установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых», а не работники учреждения», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Более того, в рамках проверочных мероприятий следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медицинских работников 30 июня 2021 года проведено освидетельствование всех воспитанников данного учреждения. Фактов причинения вреда их здоровью не установлено.

В настоящее время прокуратурой республики с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка исполнения в учреждении трудового законодательства, а также требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных в организации и соблюдение условий их содержания.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео из Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей. На кадрах видно, как девушка прижимает к полу и душит ребенка-инвалида. Интернет-пользователи сообщили, что видео снял один из воспитателей учреждения.

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