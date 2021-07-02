«Проведенной проверкой установлено, что участниками видео являются два воспитанника ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых», а не работники учреждения», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Более того, в рамках проверочных мероприятий следственными органами с привлечением судебно-медицинского эксперта и медицинских работников 30 июня 2021 года проведено освидетельствование всех воспитанников данного учреждения. Фактов причинения вреда их здоровью не установлено.

В настоящее время прокуратурой республики с привлечением специалистов контролирующих органов проводится проверка исполнения в учреждении трудового законодательства, а также требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания больных в организации и соблюдение условий их содержания.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео из Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей. На кадрах видно, как девушка прижимает к полу и душит ребенка-инвалида. Интернет-пользователи сообщили, что видео снял один из воспитателей учреждения.