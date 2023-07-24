Наркотики

Разыскиваемого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков задержали в Ингушетии

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Разыскиваемого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков задержали правоохранители Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Госавтоинспекторы МВД по региону остановили на контрольно-заградительном посту «Волга-20» автомашину «ВАЗ-21114». В ходе проверки полицейские установили, что водитель автомобиля числится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК России, говорится в релизе.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России, он водворен в специальное помещение для задержанных лиц.

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