Разыскиваемого за разбой жителя Ингушетии задержали сотрудники ДПС
Задержан разыскиваемый за разбой житель республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Сотрудники отдельного батальона ДПС остановили в городе Малгобеке автомобиль ВАЗ-21054, под управлением 42-летнего горожанина. В ходе проверки полицейскими по базе данных выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске.
Мужчине вменяется ч. 3 ст. 162 УК России (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере).
Задержанный и автомашина доставлены в отдел полиции.