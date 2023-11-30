МВД

Разыскиваемого за разбой жителя Ингушетии задержали сотрудники ДПС

0

Задержан разыскиваемый за разбой житель республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудники отдельного батальона ДПС остановили в городе Малгобеке автомобиль ВАЗ-21054, под управлением 42-летнего горожанина. В ходе проверки полицейскими по базе данных выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске.

Мужчине вменяется ч. 3 ст. 162 УК России (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере).

Задержанный и автомашина доставлены в отдел полиции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии встретился с руководителем департамента регионального взаимодействия «Движения первых»
Турнир по настольному теннису среди незрячих прошел в Ингушетии
Ингушские дети отправили своим сверстникам из Запорожской области открытки с пожеланиями мира и добра
Студенты ИнгГУ приняли участие в научно-практической конференции, посвященной индустрии исламских финансов
Юнармейцы Ингушетии проводили призывников в ряды российской армии
Музей ИЗО Ингушетии зарегистрировал в госкаталоге более 70% предметов основного фонда
В Ингушетии продолжают знакомить школьников с правилами электробезопасности
Представительница Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Диплом педагога»
На выставке-форуме «Россия» Минкультуры Ингушетии представит мастер-классы по народному исполнительству
В Ингушетии восстановлены пенсионные права 65 жителей
В Ингушетии ожидается массовое размножение итальянского пруса в 2024 году

Главное

Яндекс.Метрика

 