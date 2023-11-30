Разыскиваемого за разбой жителя Ингушетии задержали сотрудники ДПС

Сотрудники отдельного батальона ДПС остановили в городе Малгобеке автомобиль ВАЗ-21054, под управлением 42-летнего горожанина. В ходе проверки полицейскими по базе данных выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске.

Мужчине вменяется ч. 3 ст. 162 УК России (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере).

Задержанный и автомашина доставлены в отдел полиции.