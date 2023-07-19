Приговор

Рецидивиста приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Ингушетии за хранение наркотиков и «пьяное» вождение

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В незаконном хранении наркотиков и управлении автомобилем в нетрезвом виде признан виновным 42-летний житель Карабулака, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре прошлого года осужденный хранил при себе для личного употребления мефедрон массой около 3 граммов, который был изъят сотрудниками полиции.

Также, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, в марте текущего года он снова сел за руль в нетрезвом виде, но был отстранен от управления автомобилем сотрудником Госавтоинспекции.

Приговором Карабулакского районного суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом рецидива преступления он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденный лишен права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

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