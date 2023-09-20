Региональное отделение Банка России по Ингушетии приглашает жителей на День открытых дверей

Как уберечь себя и своих близких от финансового мошенничества, какие психологические методы воздействия применяют злоумышленники, как определить фальшивую купюру без специальных приборов, делать переводы в системе быстрых платежей и оплачивать товары по QR-коду — ответы на эти и многие другие вопросы получат посетители Дня открытых дверей в региональном отделении Банка России.

«Мы приглашаем жителей республики всех возрастов. Нередко в День открытых дверей к нам приходят целыми семьями. Гости узнают много нового о мире финансов и истории банковского дела, увидят, как работают расчетно-кассовые аппараты и даже смогут попробовать себя в качестве работника кассовой службы. А выставка «Драгоценный мир живой природы» расскажет посетителям о памятных монетах, посвященных исчезающим видам животных, птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу», — отметил руководитель Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Для участия нужна предварительная регистрация, количество посетителей ограничено. В день мероприятия обязательно иметь при себе паспорт. Дети до 14 лет проходят только в сопровождении взрослых.

День открытых дверей в Отделении-НБ республики Южного ГУ Банка России будет проходить по адресу: Магас, улица Горчханова, 1. Справки можно получить по телефону 8 (8734) 55-18-87.