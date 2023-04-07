Региональное отделение Госфонда поддержки ветеранов СВО создадут в Ингушетии

В состав межведомственной комиссии войдут руководители министерств здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и занятости населения, молодежной политики, физкультуры и спорта, строительства, энергетики и ЖКХ, а также общественники. Они будут координировать решение проблемных вопросов, связанных с господдержкой участников СВО и их семей.

Работа в республике будет организована по принципу «одного окна» для предоставления юридической, социальной и медицинской помощи, услуг адаптации и реабилитации.

Помощь смогут получить супруги погибших, их несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Также получат поддержку лица, находившиеся на иждивении погибшего.

«Государство продолжает заботиться о военнослужащих, находящихся в зоне СВО и их семьях. Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание вопросам оказания помощи и поддержки этой категории граждан. И это посыл нам всем — пока наши бойцы защищают нас и наше государство, мы в свою очередь должны заботиться об их родных здесь, и это должно быть в приоритете. Мы постоянно находимся на связи с нашими военнослужащими, узнаем об их потребностях и помогаем им», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Там напомнили, что по указу Главы региона о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных, их дети имеют право в приоритетном порядке быть зачисленными в детские сады и ясли вне очереди. Предусмотрена отмена родительской платы за посещение учреждений ДОУ, бесплатное горячее питание для учащихся 5-11 классов и другие льготы. Еще одна важная мера, принятая в ноябре прошлого года — выделение семьям участников СВО земельных участков под ИЖС.

Отметим, что с инициативой создания фонда поддержки ветеранов СВО выступил Президент России Владимир Путин. Указ о создании фонда глава государства подписал 3 апреля текущего года.