Регионом-лидером по обработке отходов ТКО стала Ингушетия

«В Ингушетии зафиксирован наибольший рост в сфере утилизации ТКО, доля отсортированных отходов составило 133%, увеличившись за год на 33 процентных пункта», — отмечается в релизе.

В первой пятерке оказались Московская, Орловская и Тюменская области, где сортируется 100% ТКО, а также Калужская область (99,3%). Среди регионов СКФО на девятое место попал Ставропольский край.

В Чеченской республике и республике Дагестан доля обработанных отходов оказалось нулевой. В Северной Осетии сортируется всего 3,8% отходов.

В некоторых регионах показатель снизился — в Кабардино-Балкарии доля обработанных отходов сократилась на 27,7 процентных пункта, до 38,3%, в Карачаево-Черкесии на 23,6, до 72,4 процента.

В целом по России к октябрю 2022 года доля ТКО, направляемых на сортировку, достигла 50% (+7,2 пункта). За год увеличить долю сортировки отходов удалось 56 регионам России, а в 16 субъектах страны произошло снижение показателя.

«Несмотря на стабильно растущую долю сортировки мусора, утилизируется лишь десятая часть всех ТКО. Большая же часть производимого в России бытового мусора — 80,6% — по-прежнему захоранивается. Сортировка отходов перед их захоронением позволяет сделать размещение ТКО на мусорном полигоне более экологичным и компактным», — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом, отметила она, только одна сортировка не решает проблему постоянно растущей генерации ТКО. Развитие мусороперерабатывающей инфраструктуры, по словам Трубниковой, требует больших инвестиций.