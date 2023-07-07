«Регионы Северного Кавказа становятся все более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов, а ведение бизнеса в округе с каждым годом — более комфортным и защищенным. Объем заявленных частных инвестиций уже составил 456 млрд рублей, при том, что в 2020 году их было в 3 раза меньше. Это позволяет запускать новые предприятия с большой долей высокопроизводительных рабочих мест. В 2022 году их было создано более 32 тысяч, а в 2019 году — лишь 2,5 тысячи», — отметил полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка.

Как сообщает пресс-служба полпредства, на портале https://investmap.economy.gov.ru/map собрана информация о свободных инвестиционных площадках, их инфраструктуре, действующих мерах государственной поддержки, вариантах приобретения земельного участка, здания или помещения. В карту встроены фильтры, которые упрощают поиск объектов. Подходящую инвестиционную площадку можно найти, отсортировав объекты по формату, площади, стоимости, преференциальным режимам или просто выбрав интересующую локацию. В карточке отражена детальная информация по объекту: возможность технического присоединения к инженерным коммуникациям, необходимый пакет документов для подачи заявки, налоговые льготы.

«Инвестиционная карта России сможет стать единым окном для инвесторов со всей страны и дружественных государств. Регионы играют ключевую роль в наполнении и актуализации данных инвестиционной карты. Предстоит выстроить организационную модель работы, прописать четкие регламенты передачи информации. У инвестиционных команд субъектов РФ уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Сбор региональных карт в единую систему — закономерный итог этой работы», — считает заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестиционных проектов https://invest.economy.gov.ru. Ресурс собрал наиболее востребованные меры поддержки для их реализации: механизмы стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы.