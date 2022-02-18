Роман Левченко утвержден в должности гендиректора компании «Россети Северный Кавказ»
Решением совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО сроком на три года.
Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики «Россети Северный Кавказ», а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании.
Он родился в городе Ставрополе. В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». До прихода в электроэнергетическую отрасль служил в органах внутренних дел, занимал различные руководящие должности в группе компаний ООО «Корпорация СТС».
Решение совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» об избрании Левченко гендиректором вступило в силу с 18 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба компании.