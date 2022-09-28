Росгвардейцы Ингушетии присоединились к флэшмобу «Читаем Сараева»

Росгвардейцы прочитали отрывки из книги бывшего командира стрелковой дивизии войск НКВД Александра Сараева «Стояли насмерть», которая повествует о подвиге войск правопорядка и их роли в исторических событиях Великой Отечественной войны.

«Книга Сараева открыла для меня множество новых фактов об одном из крупнейших сражений в ВОВ. Истории о подвигах военнослужащих рассказываются практически из первоисточника, что придает книге дополнительную историческую и военно-патриотическую ценность», — подчеркнул офицер территориального управления Росгвардии подполковник Азамат Батритдинов.