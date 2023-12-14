Рост ВРП в Ингушетии ожидается на уровне более 1,5%

«Учитывая ограничения, которые были введены относительно нашей страны, Россия не только выстояла, но и улучшила ситуацию по многим экономическим показателям. У нашей республики в этом направлении определенно есть успехи. По прогнозу в Ингушетии в 2023 году объем валового регионального продукта достигнет роста на 1,6% в сопоставимых ценах, а индекс физического объема ВРП составит 101,6%», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что на рост этого показателя повлияла промышленность, сельское хозяйство и торговля. Индекс промышленного производства на уровне 114,3% позволил региону выйти в лидеры по СКФО по данному показателю и занять 7 место по России.

«Этого удалось добиться совместными слаженными действиями руководств предприятий и правительства региона. Мы оказываем им необходимую помощь в налаживании новых логистических цепочек. Вместе с тем, объем отгруженных товаров в промышленности за январь-октябрь 2023 года в регионе вырос на 29,7%, а индекс сельхозпроизводства повысился на 1,2% за счет увеличения производства продукции животноводства», — сказал Глава республики.

Он подчеркнул, что в следующем власти Ингушетии будут работать по приоритетным направлениям, которые обозначит Президент России, а также сосредоточат усилия на тех вопросах, где не удалось достичь запланированных результатов.