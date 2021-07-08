Руководитель ингушского отделения «Юнармии» избрана членом главного штаба движения

Новый состав центрального органа управления был избран на Всероссийском юнармейском слете, который состоялся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в режиме видеосвязи.

Участники мероприятия подвели главные итоги развития военно-патриотического общественного движения за пять лет его существования. За это время «Юнармия», созданная в 2016 году, вошла в Книгу рекордов Вооруженных сил как самое массовое движение в России и продолжает набирать обороты — в ее рядах уже более 800 тысяч мальчишек и девчонок. Это более 20 тысяч отрядов по всей стране, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Юнармия» позволяет ребятам найти свои интересы, реализовать амбиции, определиться с будущим. Выбор огромен и уникален. Отряд «Десантер» — это рукопашный бой, лазертаг, альпинизм, прыжки с парашютом. Творческая студия «Юных александровцев» дает возможность развиваться в хореографии и хоровом искусстве. Для тех, кто хочет связать свою жизнь с новостями, репортажами и интервью, открыта Школа юных корреспондентов. Два раза в год проходят масштабные киберспортивные соревнования. Открыта юнармейская лига КВН. Одним из самых ярких событий 2021 года стало реалити-шоу «Защитники», за победу в котором сражались 12 подростков из разных уголков страны.

Стоит отметить и проект «Юнармейское лето». В 2021 году по этой программе планируется провести 1637 смен в пришкольных и федеральных детских центрах отдыха. Например, в лагере «Орленок» недавно завершились «Летние юнармейские игры», в которых приняли участие и ингушские юнармейцы.