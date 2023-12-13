Руководство Ингушетии будет на связи в ходе «Прямой линии» с Президентом России

Глава сообщил, что 5 декабря в Ингушетии прошел прямой эфир на телеканале «Магас» и были приняты сотни звонков и видео с вопросами от жителей республики.

«Часть из них сразу вышла в эфир, а остальные еще обрабатываются. Такое общение необходимо, оно помогает выявить наиболее актуальные темы и проблемы. И мы стараемся оперативно реагировать и решать их. Во время «Прямой линии» с главой государства будут звучать различные вопросы. Я и весь кабинет министров, главы администраций городов и районов будем внимательно смотреть завтрашнюю трансляцию», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он призвал чиновников тщательно следить за тем, какие будут подниматься темы, немедленно на них реагировать.

«Прошу всех быть на связи и быть готовыми ответить на вопросы», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, задать вопросы Президенту России можно по номеру 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный) или отправив СМС на номер 0-40-40.

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