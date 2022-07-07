С начала года газовики Ингушетии выявили более 290 случаев несанкционированного отбора газа

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С начала года специалисты газовых служб Ингушетии провели 87 оперативно-профилактических мероприятий с участием представителей МВД.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», в результате совместных с «Газпром газораспределение Назрань» рейдов выявлено 292 случая несанкционированного отбора газа, в том числе пресечено бездоговорное потребление газа 34 предприятиями.

За первое полугодие 2022 г. по материалам региональной газовой компании правоохранительные органы возбудили 101 административное дело по самовольному подключению к газопроводам, 11 уголовных дел по повторному самовольному подключению, одно уголовное дело о краже из газопровода и одно — о служебном подлоге.

По 10 уголовным делам суды уже вынесли обвинительные приговоры. Так, в мае текущего года Малгобекский районный суд приговорил нарушителя к 350 часам обязательных работ за повторное незаконное подключение к сетям. Также ему придется оплатить всю сумму за незаконно потребленный газ и работы по прекращению газоснабжения.

«Совершая незаконные врезки в газопроводы, злоумышленники пренебрегают требованиями техники безопасности, что может привести к возникновению угрозы здоровью и жизни людей, а также сохранности их имущества. Более того, хищение газа — это уголовно наказуемое деяние, со всеми вытекающими для нарушителя последствиями», — отметил начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Тимур Патиев.

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