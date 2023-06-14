Вольная борьба

Сборная Ингушетии по вольной борьбе победила в командном зачете на турнире в Моздоке

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Сборная Ингушетии по вольной борьбе победила в командном зачете на межрегиональном турнире «Моздокский ковер».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 годов рождения из регионов СКФО и ЮФО.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы региона, ингушская сборная по вольной борьбе состояла из воспитанников спортивной школы с. п. Новый Редант, борцовской школы «Магас» и школы вольной борьбы города Магаса. Юные борцы из республики завоевали 11 золотых, 6 бронзовых медалей и стали первыми в командном зачете.

Так, победителями соревнований стали Льянов Али, Пугоев Исмаил, Пугоев Муслим, Трофимов Алексей, Цечоев Хадис, Чилиев Мухаммад, Дарсигов Микаил, Дарсигов Магомед-Амин, Ужахов Ахмед, Арчаков Абдурахман, Арчаков Магомед-Амин.

Бронзовые медали в активе у Арчакова Рахима, Богатырева Илеза, Евлоева Зелимхана, Сакалова Хасана, Ужахова Илеза, Тамбиева Абдуллы.

Отмечается, что спортсменов подготовили опытные наставники Адам Гагиев, Махмуд Богатырев, Али Богатырев.

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