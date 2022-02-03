Секретарь Магасского отделения «Единой России» возглавит Минкультуры Ингушетии

Залина Льянова родилась 11 июля 1971 года в городе Орджоникидзе СОАССР. С 2015 года является председателем городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Магас» и секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Отметим, ранее пост министра культуры региона занимал Темерлан Дзейтов. В должности руководителя Минкультуры он работал с сентября 2019 года.