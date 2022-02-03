Назначение

Секретарь Магасского отделения «Единой России» возглавит Минкультуры Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении исполняющим обязанности министра культуры региона Залину Льянову, ранее занимавшую должность председателя городского совета депутатов Магаса.

Залина Льянова родилась 11 июля 1971 года в городе Орджоникидзе СОАССР. С 2015 года является председателем городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Магас» и секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Отметим, ранее пост министра культуры региона занимал Темерлан Дзейтов. В должности руководителя Минкультуры он работал с сентября 2019 года.

Комментарии 2

Алисхан 3 февраля, 2022 - 13:28
Министерство культуры надо соединить с Ростелекомом.

Алисхан 3 февраля, 2022 - 13:47
Никто не знает,где находится нарушения и что это. Министерство культуры должно иметь своего Махмуда Эсембаева,атлета Арсамакова,актера Наурбиева,звенеть на весь мир. Требовать от властей,чтобы был космонавт ингуш. Никто не знает где Ингушетия при наличии стольких представителей от республики в регионах!!! Чечня кричит,что будет резать головы,а ингуши живут опустив голову. Аушева Руслана знали во всем мире,потом шел ингуш. А сегодня как? Где ингуш? Где храмы? Где смысл? Варейдаа! Вообще,кто отвечает головой за внешнюю политику в Ингушетии? Алллялой! Болакаш сажайте везде! Болакаш спасут Ингушетию! Лекарственное растение болакаш!

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