Награда

Сенатор Белан Хамчиев награжден благодарностью правительства России

0

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил благодарность правительства заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белану Хамчиеву «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Исполняющий обязанности Главы Ингушетии Владимир Сластенин поздравил Хамчиева с вручением государственной награды.

«Это заслуженная и высокая оценка вашего труда и усилий. Желаю вам благополучия, созидательной энергии и новых успехов в деятельности на благо нашей страны и республики», — отметил Сластенин, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Сенатор Белан Хамчиев в 1984-м году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер», а в 1987 году — Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности «экономист-организатор», в 2003 году — Высшую школу экономики.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Пути совершенствования инвестиционной деятельности в российской экономике переходного периода». В 2012 году в Российском государственном аграрном заочном университете защитил диссертацию на тему «Стратегическое управление производством энергонасыщенных культур». Доктор экономических наук, профессор.

С 1984 года работал на сельскохозяйственных предприятиях Кировской области и Чечено-Ингушской АССР. После образования Ингушской Республики в составе России, 4 июня 1992 года, работал на различных должностях, в том числе — руководителем постпредства республики в Москве, председатель правительства региона.

Затем заместителем министра национальной политики Российской Федерации, замминистра сельского хозяйства страны, директором Департамента отраслевого развития Минсельхоза, занимал другие высокие должности.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы России V созыва по федеральному списку партии «Единая Россия», затем и VI созыва нижней палаты парламента. В сентябре 2016 года был избран депутатом Народного собрания Ингушетии VI созыва от партии «Единая Россия» (на непостоянной основе). 3 октября того же года наделен полномочиями члена Совета Федерации России.

Белан Хамчиев — действительный государственный советник Российской Федерации II класса, заслуженный экономист Ингушетии и заслуженный работник сельского хозяйства России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Бук восточный и сосна Сосновского в Ингушетии получат генетический паспорт
В Ингушетии выясняют обстоятельства избиения несовершеннолетних детей их отцом
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии награждены юбилейными медалями
Властями города Назрани Ингушетии ужесточается работа по легализации объектов налогообложения
Журналист газеты «Ингушетия» занял призовое место в конкурсе на «PRO Кавказ»
В Ингушетии приостановлена подача газа 155 абонентам с задолженностью 52 млн рублей
В текущем году дома в Ингушетии подрожали на более чем 12%
Минкультуры Ингушетии ведет прием заявлений студентов на получение стипендий Главы республики
В ЦУР Ингушетии состоялась встреча с руководителями пресс-служб городских и районных администраций
Житель Ингушетии подозревается в незаконном получении 3 млн руб. на закупку оборудования для переработки молока
Первенство по вольной борьбе в Ингушетии посветят ветеранам боевых действий

Главное

Яндекс.Метрика

 