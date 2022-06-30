Сенатор Белан Хамчиев награжден благодарностью правительства России

Исполняющий обязанности Главы Ингушетии Владимир Сластенин поздравил Хамчиева с вручением государственной награды.

«Это заслуженная и высокая оценка вашего труда и усилий. Желаю вам благополучия, созидательной энергии и новых успехов в деятельности на благо нашей страны и республики», — отметил Сластенин, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Сенатор Белан Хамчиев в 1984-м году окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер», а в 1987 году — Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования по специальности «экономист-организатор», в 2003 году — Высшую школу экономики.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Пути совершенствования инвестиционной деятельности в российской экономике переходного периода». В 2012 году в Российском государственном аграрном заочном университете защитил диссертацию на тему «Стратегическое управление производством энергонасыщенных культур». Доктор экономических наук, профессор.

С 1984 года работал на сельскохозяйственных предприятиях Кировской области и Чечено-Ингушской АССР. После образования Ингушской Республики в составе России, 4 июня 1992 года, работал на различных должностях, в том числе — руководителем постпредства республики в Москве, председатель правительства региона.

Затем заместителем министра национальной политики Российской Федерации, замминистра сельского хозяйства страны, директором Департамента отраслевого развития Минсельхоза, занимал другие высокие должности.

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы России V созыва по федеральному списку партии «Единая Россия», затем и VI созыва нижней палаты парламента. В сентябре 2016 года был избран депутатом Народного собрания Ингушетии VI созыва от партии «Единая Россия» (на непостоянной основе). 3 октября того же года наделен полномочиями члена Совета Федерации России.

Белан Хамчиев — действительный государственный советник Российской Федерации II класса, заслуженный экономист Ингушетии и заслуженный работник сельского хозяйства России.