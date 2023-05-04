День Победы

Школьники Ингушетии принимают участие в акции «Окна Победы»

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В Ингушетии продолжается флешмоб «Окна Победы». В патриотическом мероприятии приняли участие юные художники из сельского поселения Долаково, рассказал нашей газете представитель Республиканского дома народного творчества.

По словам собеседника, ребята из кружка изобразительного искусства «Долаковская улица», который работает в местном ДК под руководством Х. Г. Шакриевой, украсили окна учреждения культуры символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, гвоздиками и тюльпанами, а также написали слова благодарности в адрес ветеранов ВОВ.

«Мы помним подвиги наших прадедов и благодарны им за мирное небо над головой», — говорят дети.

 

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