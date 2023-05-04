Школьники Ингушетии принимают участие в акции «Окна Победы»

По словам собеседника, ребята из кружка изобразительного искусства «Долаковская улица», который работает в местном ДК под руководством Х. Г. Шакриевой, украсили окна учреждения культуры символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, гвоздиками и тюльпанами, а также написали слова благодарности в адрес ветеранов ВОВ.

«Мы помним подвиги наших прадедов и благодарны им за мирное небо над головой», — говорят дети.