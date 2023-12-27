Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»

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В четырёх школах республики состоялись торжественные церемонии посвящения учащихся начальных классов в «Орлят России», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства по региону.

По словам собеседника издания, около 500 учеников получили значки и галстуки, вместе с тем приняв новое звание.

В мероприятиях участвовали замминистра образования и науки Ингушетии Асхаб Дудургов, председатель регионального отделения РДДМ «Движение первых» Марина Албогачиева и многие другие.

«Ребята долго готовились к данному событию и с нетерпением ждали его наступления. Видеть, как трепетно они относятся к новому званию — очень ценно», — отметила методист проекта «Орлята России» по республике Хадижа Хаутиева.

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