Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»

По словам собеседника издания, около 500 учеников получили значки и галстуки, вместе с тем приняв новое звание.

В мероприятиях участвовали замминистра образования и науки Ингушетии Асхаб Дудургов, председатель регионального отделения РДДМ «Движение первых» Марина Албогачиева и многие другие.

«Ребята долго готовились к данному событию и с нетерпением ждали его наступления. Видеть, как трепетно они относятся к новому званию — очень ценно», — отметила методист проекта «Орлята России» по республике Хадижа Хаутиева.